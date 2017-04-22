Пенсионный возраст в Украине таки повысят, иначе очередного транша не будет

Вопреки тому, что украинское правительство неоднократно убеждало население в том, что в его варианте пенсионной реформы не предусматривается повышения пенсионного возраста, вместо этого предлагаются иные инструменты построения бездефицитной пенсионной системы, на деле всё оказалось более печально.

По итогам заседания Совета директоров МВФ по украинскому вопросу, было принято заявление о невозможности дальнейшего откладывания проведения в Украине масштабной пенсионной реформы, в которой обязательно должно присутствовать повышение эффективного пенсионного возраста. Как заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен на онлайн пресс-конференции, пенсионной реформе, и в частности, повышению пенсионного возраста уделяется одна из определяющих ролей в сотрудничестве МВФ с Украиной.

«Таким образом, да, повышение низкого возраста выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста — критически важно. Это действительно вопрос, по которому идут дискуссии в контексте последующего пересмотра, чтобы выйти на надёжный план, как справиться с этим в будущем», - произнёс он.

Далее Томсен добавил: «Пенсии очень-очень низкие, их реальный размер был уменьшен инфляцией. Есть необходимость их увеличения, но это должно происходить параллельно с параметрическими изменениями в пенсионной системе, которые позволят восстановить финансовую жизнеспособность… Таким образом, ответ — да, пенсионная реформа — важная часть следующего пересмотра программы, и повышение эффективного пенсионного возраста является её (пенсионной реформы — ред.) частью».

Более того, несмотря на то, что украинцам говорили обратное, пенсионная реформа с самого начала являлась важной частью программы сотрудничества МВФ и Украины.

Вот что об этом говорит директор европейского департамента МВФ: «Пенсионная реформа была частью программы с самого начала и откладывалась несколько раз. Украина имеет серьёзные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что это второй по размеру дефицит пенсионного фонда в мире. Это комплексная проблема. В Украине очень большое количество пенсионеров по отношению к количеству людей, платящих взносы в пенсионный фонд, это соотношение 1 к 1».

Теперь становиться понятным, почему почти ежедневно пенсионеров „кормят“ обещаниями скорого осовременивания и повышения пенсий… Неспроста, нужно же как-то народ подготовить и успокоить. А в итоге, как всегда, вопреки ожиданиям большинство пенсионеров получит копеечное увеличение. Не для их благосостояния затевается вся эта реформа, об этом хоть честно говорят.

А что дальше? Какие ещё „тиски“ ожидают украинцев? Ведь транш-то далеко не последний… Как можно ещё „наклонить“, и что можно ещё „содрать“ с нищих?

И ведь найдут…