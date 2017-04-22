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Рубрика: Новости Мариуполя
22-04-2017, 14:20
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Кабмин утвердил Александра Олейника на должность директора Мариупольского порта

Кабинет министров Украины согласовал назначение Александра Олейника на должность директора Мариупольского морского торгового порта.

Соответствующее распоряжение Кабмина №272 от 19 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

К слову, кандидатуру Александра Олейника комитет по назначениям руководителей особо важных для экономики предприятий (номинационный комитет) при Министерстве экономического развития и торговли утвердил еще в конце прошлого года.

Александр Олейник в порту с 1992 года занимал должности, начиная со стивидора и инженера и заканчивая должностью директора, на которую от был назначен в 2013 году.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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