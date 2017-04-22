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Рубрика: Новости Донбасса
22-04-2017, 14:47
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Украина прекращает поставки электричества на неподконтрольные территории Луганской области

Луганское энергетическое объединение заявляет о полном прекращении поставок электричества на неподконтрольные территории Луганской области. Территории ЛНР погрузятся во тьму уже 25 апреля.

«С 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону», - отметил генеральный директор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай в эфире одного из украинских телеканалов.

Эту информацию подтверждают документы с Министерства топлива и энергетики за подписью министра Игоря Насалика.

В данный переток попадает полностью и Попаснянский водоканал.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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