Украина прекращает поставки электричества на неподконтрольные территории Луганской области

Луганское энергетическое объединение заявляет о полном прекращении поставок электричества на неподконтрольные территории Луганской области. Территории ЛНР погрузятся во тьму уже 25 апреля.
«С 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону», - отметил генеральный директор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай в эфире одного из украинских телеканалов.
Эту информацию подтверждают документы с Министерства топлива и энергетики за подписью министра Игоря Насалика.
В данный переток попадает полностью и Попаснянский водоканал.