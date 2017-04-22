Богатые тоже… жадничают: в Мариуполе жители частного сектора «воюют» с влиятельным соседом

В редакцию городского сайта «Мариупольские новости» обратились жители частного сектора микрорайона «Бригантина», которые пожаловались на влиятельного соседа – отца сотрудника областной прокуратуры.

Подробности конфликта нашему корреспонденту рассказал один из местных жителей – Борис Хартынов. По его словам, некоторое время назад местные жители решили собственными силами отремонтировать дорогу к их домам, которая находилась в плохом состоянии. Все вместе собрали деньги и выложили дорогу ФЭМ-плиткой – каждый возле своего дома, а в результате получился комфортный подъезд к участкам.

Однако один из жильцов – отец сотрудника прокуратуры, который, по словам соседей, живет далеко не бедно – не захотел платить за ремонт, но сейчас с удовольствием пользуется «благами». По словам Бориса Хартынова, сосед заявил, что дорогу все равно отремонтирует, и он все равно будет по ней ездить, не заплатив за это ни копейки.

При этом жильцы уверяют, что к дому соседа ведет и другая дорога, но не выложенная плиткой.

Кроме того, сосед неоднократно писал жалобы и даже вызывал полицию, требуя снять ворота на подъезде к домам. Во время ремонтных работ жильцы установили эти ворота, чтобы без посторонних препятствий доделать дорогу. По их словам, ворота совершенно не мешают проезду и сосед может спокойно доехать до дома.