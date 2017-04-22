В Мариуполе дорожники решили устранить «озеро» на проезжей части, затопив жилые дома

Уже долгое время жители микрорайона «Бригантина» жалуются на огромное «озеро» на дороге в районе пересечения улиц Краснофлотской и Лазарева. Прямо на проезжей части образовалась огромная лужа, где собираются сточные воды. Здесь много воды даже когда на улице сухо, а после дождя автомобилисты стараются выбрать другой маршрут, чтобы не утопить свое транспортное средство.

Сегодня за устранение проблемы взялись сотрудники «Автодора». Они начали копать траншею, чтобы по ней вода «ушла» с дороги, однако все пошло не по плану: весь поток направился к жилым домам и начал затапливать дворы, огороды и подвалы местных жителей.

Жильцы начали возмущаться, однако дорожники продолжили работу, заявив, что вода затопит только дом, в котором все равно никто не живет. С криками и скандалом жители все-таки остановили работы, а дорожники уехали, сообщив, что этот вопрос будут решать на заседании комиссии.

А «озеро» и ныне там…