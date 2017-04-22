vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 2075 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
22-04-2017, 16:21
Просмотров: 381
Комментариев: 0

Красная горка и поминальный день: что можно и чего нельзя делать завтра

Завтра, 23 апреля, через неделю после Пасхи, украинцы будут отмечать Красную горку. Точного объяснения, откуда это название, нет, предполагается, что после принятия христианства праздник совпал с традицией язычников встречать весну песнями и забавами, поэтому это название могло пойти от подсохших и прогретых пригорков, где собиралась и веселилась молодежь, одевалась "красно" или от обычая на Антипасху красить яйца.

Также это главный поминальный день, когда украинцы ходят на кладбища и поминают своих умерших родственников. В этот день во всех храмах служится божественная заупокойная литургия. По церковным понятиям, куда важнее посетить храм и отстоять службу за упокой, чем сходить кладбище.

Традиция оставлять сладости, куличи и крашенки на могилах или раздавать угощение знакомым имеет древние корни, однако смысл этого действия не обменяться сладостями, а наделить нуждающихся: накормить голодного, одеть нагого и тем самым приблизиться к Господу. Также церковь негативно относится к украшению могил, считается, что лучше помолиться о душе покойного, нежели оставлять на его могиле искусственные цветы и другие декоративные элементы.

К слову, церковь также против поминальных столов возле могил. Правильно накрыть стол дома и помянуть родственников в кругу семьи, но удержаться при этом от употребления крепких алкогольных напитков.

Также в этот день нельзя убирать на кладбище – о чистоте на могилах родственников следует позаботиться заранее. Беременным и детям до годика на кладбище лучше не ходить – только посетить церковь.

Отложить следует и все садово-огородные работы. Считается, что если посадить культуры в этот день, они или не примутся, или будут плохо расти.

На Красную горку традиционно встречали весну и устраивали в честь этого гуляния. Также после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение таинства венчания. Раньше именно на этот день, Красную горку, приходилось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства. В старину считалось, что супружеские пары, поженившиеся на Красную горку, будут жить долго и счастливо.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Все кладбища Донецкой области проверены и взяты под охрану

Главная задача правоохранителей - не допустить диверсий и нарушений публичного порядка

Побережье Мариуполя ждет преображение

Авторы проекта «Лазурный пляж – 2017» в этом году вновь получили грант в рамках социального конкурса «Город – нашими руками»


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»