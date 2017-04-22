Красная горка и поминальный день: что можно и чего нельзя делать завтра

Завтра, 23 апреля, через неделю после Пасхи, украинцы будут отмечать Красную горку. Точного объяснения, откуда это название, нет, предполагается, что после принятия христианства праздник совпал с традицией язычников встречать весну песнями и забавами, поэтому это название могло пойти от подсохших и прогретых пригорков, где собиралась и веселилась молодежь, одевалась "красно" или от обычая на Антипасху красить яйца.

Также это главный поминальный день, когда украинцы ходят на кладбища и поминают своих умерших родственников. В этот день во всех храмах служится божественная заупокойная литургия. По церковным понятиям, куда важнее посетить храм и отстоять службу за упокой, чем сходить кладбище.

Традиция оставлять сладости, куличи и крашенки на могилах или раздавать угощение знакомым имеет древние корни, однако смысл этого действия не обменяться сладостями, а наделить нуждающихся: накормить голодного, одеть нагого и тем самым приблизиться к Господу. Также церковь негативно относится к украшению могил, считается, что лучше помолиться о душе покойного, нежели оставлять на его могиле искусственные цветы и другие декоративные элементы.

К слову, церковь также против поминальных столов возле могил. Правильно накрыть стол дома и помянуть родственников в кругу семьи, но удержаться при этом от употребления крепких алкогольных напитков.

Также в этот день нельзя убирать на кладбище – о чистоте на могилах родственников следует позаботиться заранее. Беременным и детям до годика на кладбище лучше не ходить – только посетить церковь.

Отложить следует и все садово-огородные работы. Считается, что если посадить культуры в этот день, они или не примутся, или будут плохо расти.

На Красную горку традиционно встречали весну и устраивали в честь этого гуляния. Также после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение таинства венчания. Раньше именно на этот день, Красную горку, приходилось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства. В старину считалось, что супружеские пары, поженившиеся на Красную горку, будут жить долго и счастливо.