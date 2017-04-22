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Рубрика: Новости Донбасса
22-04-2017, 16:57
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В ДНР и ЛНР планируют провести на 9 мая военный парад

На территориях, подконтрольных ДНР и ЛНР, планируют провести 9 мая военные парады, на которых покажут военную технику, как современную, так и времен ВОВ.

При этом в ОБСЕ заявляют, что данные военные парады – это прямое нарушение минских договоренностей.

«Так называемая ЛНР уже сообщила нам, что планирует нарушить минские договоренности. Мы уже в своих отчетах освещали, что присутствие этого вооружения является нарушением минских соглашений и это вооружение не должно там находиться в соответствии с договоренностями, которые были подписаны так называемыми ЛНР и ДНР», - подчеркнул на брифинге первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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