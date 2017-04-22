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Рубрика: Новости Донбасса
22-04-2017, 18:44
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В Донецкой области дети нашли и подожгли банку с порохом: у мальчиков ожоги рук и лица

В Красногоровке в больницу попали двое мальчиков 9 и 10 лет с ожогами рук и лица. К счастью, сейчас их жизни ничего не угрожает.

По информации пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, семья одного из мальчиков несколько недель назад переехала в Красногоровку подальше от зоны боевых действий. 9-летний мальчик и его товарищ нашли в сарае банку с порохом, которая осталась от прежних хозяев. Дети отнесли ее на огород и подожгли.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «Несчастный случай».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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