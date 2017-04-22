vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 2506 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
22-04-2017, 19:34
Просмотров: 313
Комментариев: 0

СЦКК: в ДНР не дают гарантий безопасности для восстановления поврежденных ЛЭП у Авдеевки

Украинская сторона СЦКК заявляет о том, что представители ДНР не дают гарантий безопасности энергетикам для восстановления поврежденных обстрелами линий электропередач у Авдеевки.

При этом руководством ВСУ и военно-гражданской администрацией были безотлагательно приняты исчерпывающие меры относительно предоставления гарантий безопасности для жизни и здоровья ремонтников для обследования и проведения аварийно-восстановительных работ.

В заявлении отмечается: «По данным российской стороны СЦКК, гарантии для проведения аварийно-восстановительных работ в лучшем случае будут предоставлены лишь в понедельник 24 апреля этого года».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Авдеевка, коксохим и Донецкая фильтровальная станция вновь обесточены

Энергетики ждут разрешения от СЦКК на проведение ремонтных работ


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»