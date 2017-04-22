СЦКК: в ДНР не дают гарантий безопасности для восстановления поврежденных ЛЭП у Авдеевки

Украинская сторона СЦКК заявляет о том, что представители ДНР не дают гарантий безопасности энергетикам для восстановления поврежденных обстрелами линий электропередач у Авдеевки.

При этом руководством ВСУ и военно-гражданской администрацией были безотлагательно приняты исчерпывающие меры относительно предоставления гарантий безопасности для жизни и здоровья ремонтников для обследования и проведения аварийно-восстановительных работ.

В заявлении отмечается: «По данным российской стороны СЦКК, гарантии для проведения аварийно-восстановительных работ в лучшем случае будут предоставлены лишь в понедельник 24 апреля этого года».