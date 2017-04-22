Митрополит УПЦ вручил мариупольским военным награды

Военные, которые несут службу в секторе «Мариуполь», получили награды от Украинской православной церкви Киевского патриархата. Почетные награды церкви «За жертвенность и любовь к Украине» бойцам вручил глава Синодального управления военного духовенства УПЦ КП митрополит Иоанн, передает пресс-центр АТО.
«Сегодня, в период испытаний, страданий и становления государства, как никогда нужно единение церкви и армии, ведь вера помогает бойцам защищать Украину и не сломаться», - отметил духовный наставник.