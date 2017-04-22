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Рубрика: Новости Донбасса
22-04-2017, 20:37
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[Видео]

Сегодня в зоне АТО ранен боец

По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня, 22 апреля, на Донбассе насчитали 25 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий ранен военнослужащий.

В эпицентре боев оказалось Донецкое направление. Здесь били из минометов, вооружения БМП, гранатометов разных систем, пулеметов и стрелкового оружия, работали снайперы.

На Приморском направлении Широкино, Лебединское и Водяное обстреливали из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении на линии огня оказались опорные пункты ВСУ возле Валуйского.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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