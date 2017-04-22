Сегодня в зоне АТО ранен боец

По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня, 22 апреля, на Донбассе насчитали 25 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий ранен военнослужащий.
В эпицентре боев оказалось Донецкое направление. Здесь били из минометов, вооружения БМП, гранатометов разных систем, пулеметов и стрелкового оружия, работали снайперы.
На Приморском направлении Широкино, Лебединское и Водяное обстреливали из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
На Луганском направлении на линии огня оказались опорные пункты ВСУ возле Валуйского.