На КПВВ под Мариуполем задержали сотрудника «исправительной колонии ДНР»

На контрольном пункте пропуска «Новотроицкое» силовики задержали 21-летнего парня из Докучаевска, который ранее работал в «исправительной колонии ДНР».

По информации пресс-службы областного главка полиции, парень устроился на работу в колонию Еленовки в 2014 году. Но проработал всего 3 месяца на должности младшего инспектора наблюдения и безопасности, после чего уволился из-за маленькой зарплаты и уехал в Россию.

В РФ задержанный работал на стройке и решил вернуться домой. В поминальные дни он решил проведать родственников в подконтрольной Киеву Николаевке Волновахского района.

Открыто уголовное производство.