Антипасха — Фомино воскресенье

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи или Фоминого воскресенья. В народе этот день называется Красной горкой. Название Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный Пасхе» — но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи.



С древних времен окончание Светлой Седмицы празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Также этот день называют Фоминой неделей, в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы.



Крестная смерть Христа произвела на апостола Фому невероятно удручающее впечатление: он словно утвердился в убеждении, что утрата Его невозвратна. На уверения учеников о воскресении Христа он отвечает: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 25).



На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу. В Евангелии не говорится, осязал ли действительно Фома язвы Господа, но так вера возгорелась в нем ярким пламенем, и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». Этими словами Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Его Божество.



По Церковному Преданию, святой апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, запечатлев проповедь Евангелия мученической смертью. За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) он был заключен в темницу, претерпел пытки и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу.



Начиная с Фоминого воскресенья в Православной Церкви после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение таинства венчания. На Руси именно на этот день, Красную горку, приходилось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства.



Всеукраинский день психолога

Жизнь человека — очень непредсказуемая и бурная. Будь вы политиком, бизнесменом, врачом или домохозяйкой — в вашей жизни, наряду с положительными эмоциями, неизбежны минуты разочарования, результатом которых могут стать негативные поступки. Иногда человеку тяжело удержать тяжесть этих проблем на своих плечах, и он может потерять надежду, веру в себя, а самое главное — свое здоровье.



Избежать этого нам помогают мудрые советы опытных специалистов — психологов, чей профессиональный праздник — Всеукраинский день психолога — отмечается на Украине 23 апреля.



Один из выдающихся психологов прошлого столетия Жан Пиаже (Jean Piaget) предсказал, что в 21 столетии психология станет одной из ведущих наук. Судя по всему, его прогноз начинает сбываться.



Это высказывание прозвучит еще более значительно, если вспомнить, что официальное признание психология получила всего сто тридцать с небольшим лет назад — в 1879 году немецкий психолог В.Вундт открыл в Лейпциге первую лабораторию экспериментальной психологии.



Будучи довольно молодой наукой, психология накопила множество уникальных фактов и данных, показывающих, что знания человека о самом себе меняют его состояние и чувства. Психологию можно назвать наукой, созидающей человека через познание.



В последние годы активно развивается такое направление психологии как политическая психология, которая исследует и анализирует формы поведения и психологию политических деятелей, включая первых лиц государства. В 1996 году создана Ассоциация политических психологов Украины, образцом которой послужила существующая с 1978 года Международная ассоциация политических психологов (International Society of Political Psychology, ISPP).



В новом тысячелетии профессия психолога становится все более популярной, в том числе и на Украине. Более того люди совершенно разных сфер деятельности все чаще интересуются психологией, покупать книги и изучать самостоятельно азы науки. И все же в трудной ситуации мы все равно обращаемся за помощью к специалистам, и каждый психолог, который консультирует людей, берет на себя огромную ответственность. Ведь от его личного мастерства и знаний во многом зависит результат консультирования, а значит и здоровье, а порой и жизнь клиента.



Терентий Маревный

В этот день православные отмечают память 33 мучеников, в числе которых Терентий, Помпий, Африкан и другие. Они пострадали за веру в 249–251 годах.



В этот день солнце должно показываться в мареве — то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным, а если небо оказывалось ясным — крестьяне считали, что придется поле перепахивать и снова засевать.



В этот период в разгаре было весеннее бездорожье, повсюду текли ручьи, глина и почва размягчались. В народе говорили: «На Терентия дорога рушится»; «Кругом грязь — ни проехать, ни пройти».



Именины:



Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков