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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
23-04-2017, 08:03
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[Фото]

На территории школы в Краматорске была заложена коробка с гранатами

22 апреля в 19:15 в колл-центр «102» поступило сообщение от 34-летней краматорчанки. Женщина сообщила, что ее 7-летний сын, гуляя вместе с друзьями, в углу двора школы № 3 вблизи забора нашел в коробке предметы, похожие на гранаты.

К счастью, как рассказали в полиции, ребенок знал, какую опасность могут представлять боеприпасы, и сразу рассказал о находке матери.

На место происшествия мгновенно выехали правоохранители и оцепили территорию. По предварительной информации, в коробке находились 7 гранат РГД-5 и 7 гранат Ф-1. У боевых боеприпасов были выкручены запалы, однако они тоже лежали в коробке.

На месте работали взрывотехники.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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