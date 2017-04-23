На территории школы в Краматорске была заложена коробка с гранатами

22 апреля в 19:15 в колл-центр «102» поступило сообщение от 34-летней краматорчанки. Женщина сообщила, что ее 7-летний сын, гуляя вместе с друзьями, в углу двора школы № 3 вблизи забора нашел в коробке предметы, похожие на гранаты.



К счастью, как рассказали в полиции, ребенок знал, какую опасность могут представлять боеприпасы, и сразу рассказал о находке матери.

На место происшествия мгновенно выехали правоохранители и оцепили территорию. По предварительной информации, в коробке находились 7 гранат РГД-5 и 7 гранат Ф-1. У боевых боеприпасов были выкручены запалы, однако они тоже лежали в коробке.



На месте работали взрывотехники.