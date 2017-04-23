На неподконтрольной территории Донбасса создали «клоны» украинских предприятий

На временно неподконтрольных территориях Донбасса создана клоны "национализированных" украинских предприятий с такими же названиями. Работников под угрозой потери средств к существованию заставляют переоформляться на работу в новосозданных структурах. Об этом было сказано на встрече представителей промышленных групп Метинвест, ДТЭК и ИСД в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины.



Как уточнил представитель ДТЭК, из-за этого группа компаний была вынуждена уволить 36 тысяч человек на территории ОРДЛО, так как контроль над предприятиями потерян.



Сообщается, что захваченные предприятия этих трех промышленных групп в 2016 г обеспечили налоговые поступления в бюджет на сумму свыше 5 млрд грн (Метинвест - 1,3 млрд грн, ИСД - 1,5 млрд грн, ДТЭК - 2,4 млрд грн). В текущем году соответствующих поступлений не ожидается.



При МинТОТ планируют создать рабочую группу для решения проблемных вопросов, которые возникли в результате потери контроля над украинскими предприятиями, и минимизации негативных последствий для экономики страны.