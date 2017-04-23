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Рубрика: Новости Донбасса
23-04-2017, 08:37
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На неподконтрольной территории Донбасса создали «клоны» украинских предприятий

На временно неподконтрольных территориях Донбасса создана клоны "национализированных" украинских предприятий с такими же названиями. Работников под угрозой потери средств к существованию заставляют переоформляться на работу в новосозданных структурах. Об этом было сказано на встрече представителей промышленных групп Метинвест, ДТЭК и ИСД в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины.

Как уточнил представитель ДТЭК, из-за этого группа компаний была вынуждена уволить 36 тысяч человек на территории ОРДЛО, так как контроль над предприятиями потерян.

Сообщается, что захваченные предприятия этих трех промышленных групп в 2016 г обеспечили налоговые поступления в бюджет на сумму свыше 5 млрд грн (Метинвест - 1,3 млрд грн, ИСД - 1,5 млрд грн, ДТЭК - 2,4 млрд грн). В текущем году соответствующих поступлений не ожидается.

При МинТОТ планируют создать рабочую группу для решения проблемных вопросов, которые возникли в результате потери контроля над украинскими предприятиями, и минимизации негативных последствий для экономики страны.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Эту информацию подтвердил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак


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Редакция «Мариупольских новостей»