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Рубрика: Новости Донбасса
23-04-2017, 09:15
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Опорный пункт под Авдеевкой накрыли минометным огнем, погиб боец ВСУ

В результате боевых действий на Донецком направлении ВСУ понесли потери. Об этом сообщили в пресс-центре Штаба АТО.

По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи неподалеку от Авдеевки, погиб один военнослужащий.

На данном направлении противник применил 120-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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