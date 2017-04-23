В результате боевых действий на Донецком направлении ВСУ понесли потери. Об этом сообщили в пресс-центре Штаба АТО.
По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи неподалеку от Авдеевки, погиб один военнослужащий.
На данном направлении противник применил 120-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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- Опорный пункт под Авдеевкой накрыли минометным огнем, погиб боец ВСУ
Рубрика: Новости Донбасса
23-04-2017, 09:15
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Опорный пункт под Авдеевкой накрыли минометным огнем, погиб боец ВСУ
В результате боевых действий на Донецком направлении ВСУ понесли потери. Об этом сообщили в пресс-центре Штаба АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»