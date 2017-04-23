В ЛНР заявили, что готовы к отключению электроэнергии с украинской стороны

Как мы уже писали ранее, с 25 апреля ЛЭО намерено прекратить поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал гендиректор компании Владимир Грицай.



В свою очередь ЛНР заявила, что «в полном объеме готова к прекращению подачи электроэнергии с украинской стороны».



По словам так называемого пресс-секретаря министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Романа Камышова, официальных заявлений об отключении Украина не предоставляла, тем не менее уже разработан план на случай внезапных отключений, пишет ЛИЦ.



"Не будет отключена от электроснабжения ни одна школа, ни одна больница. Массовых веерных отключений у нас не было и не будет. Той электроэнергии, которую мы получаем из ДНР, России и собственных источников, нам вполне хватает даже без украинской стороны", - заявил Камышов.