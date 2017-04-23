Аннулировали справки и лишили выплат: почти 200 тысяч переселенцев попали в «списки СБУ»

У примерно 200 тыс. переселенцев были аннулированы справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и приостановлены выплаты из-за того, что их включили в списки Службы безопасности Украины. Такие данные озвучила в эфире «Громадського радіо» правовой аналитик благотворительного фонда «Право на защиту» Алена Виноградова.



Она рассказала, что списки – это такие перечни людей, по данным СБУ, пересекавших линию разграничения в сторону неподконтрольной территории и пребывавших там более 60 дней.



По информации общественников, только в Луганской области Пенсионные фонды и УТСЗН приостановили выплаты 65 тысячам переселенцев. В Запорожской области пенсии и соцпомощь уже не получают 11 тысяч ВПЛ, а в Донецкой области в каждом районе заблокированы выплаты нескольким тысячам переселенцев.



Как рассказала Виноградова, после получения этих списков в середине-конце марта этого года, с 1 апреля (у некоторых со 2, 3 апреля) Пенсионные фонды просто приостановили этим людям выплату пенсий без всяких проверок достоверности этих списков. А Управления соцзащиты начали по этим людям внеплановые проверки – визит домой к переселенцу. Поскольку людей очень много в этих списках, проверки делаются очень быстро. И даже, если переселенец на работе либо вышел в магазин, либо куда-то отлучился по своим делам, и его именно в эту минуту нет дома, то ему просто автоматически аннулируют справку. И переселенец заново должен по процедуре назначения соцвыплаты либо процедуре назначения пенсии идти и доказывать, что он имеет право на пенсию либо соцвыплату.



При этом общественники заявляют, что в злополучные «списки СБУ» попадают и переселенцы, которые выезжали на неподконтрольные территории на несколько дней и вернулись на место регистрации, и даже те, кто никогда не покидал подконтрольные украинской власти территории.