С 2019 года для госслужащих станет обязательным знание английского языка. Об этом министр юстиции Павел Петренко сообщил на вручении дипломов выпускникам проекта по изучению английского языка Lingva.Skills, сообщает Укринформ.
«С 2019 года знание английского языка будет одним из условий для номинирования на государственную службу. Те, кто желает стать государственным служащим, кроме украинского языка должны знать английский язык на базовом уровне», – сказал Петренко.
Сейчас в Украине знание английского языка находится на уровне 7%, в то время как в странах ЕС – на уровне 50%, в скандинавских странах – на уровне почти 80%.
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Госслужащих обяжут владеть английским языком
С 2019 года для госслужащих станет обязательным знание английского языка. Об этом министр юстиции Павел Петренко сообщил на вручении дипломов выпускникам проекта по изучению английского языка Lingva.Skills, сообщает Укринформ.
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Редакция «Мариупольских новостей»