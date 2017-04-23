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Рубрика: Новости Мариуполя
23-04-2017, 10:58
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Не гонка, а велосипедный праздник: в Мариуполе открыли Велосезон-2017

В Мариуполе 22 апреля состоялось открытие Велосезона 2017. Более полусотни любителей велоспорта проехались по городу: стартовала колонна от Драмтеатра, а финишировала в Приморском парке. Участие в велопробеге принимали мужчины и женщины разного возраста.

Перед заездом велосипедисты провели флеш-моб в поддержку акции #MRPLconnection, записав видеообращение.

На финише участники открытия обсудили планы на этот год, в частности грядущий Кубок Украины по mini DH, также поговорили о развитии велоинфраструктуры в городе и строительстве специализированной велотрассы «памп-трек» в парке им. Лепорского.

Закончилось мероприятие проведением фотовыставки «Велосушка».

Фото: Евгений Сосновский


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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