Не гонка, а велосипедный праздник: в Мариуполе открыли Велосезон-2017

В Мариуполе 22 апреля состоялось открытие Велосезона 2017. Более полусотни любителей велоспорта проехались по городу: стартовала колонна от Драмтеатра, а финишировала в Приморском парке. Участие в велопробеге принимали мужчины и женщины разного возраста.
Перед заездом велосипедисты провели флеш-моб в поддержку акции #MRPLconnection, записав видеообращение.
На финише участники открытия обсудили планы на этот год, в частности грядущий Кубок Украины по mini DH, также поговорили о развитии велоинфраструктуры в городе и строительстве специализированной велотрассы «памп-трек» в парке им. Лепорского.
Закончилось мероприятие проведением фотовыставки «Велосушка».
Фото: Евгений Сосновский