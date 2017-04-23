В прифронтовой Авдеевке восстановлено централизованное электроснабжение. Об этом сообщает пресс-центр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины в Твиттере.
"Электроснабжение Авдеевки восстановлено. Подается по временной схеме, применяются веерные отключения, электроэнергия подается по графику", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера электроснабжение восстановили на Донецкой фильтровальной станции, вода к населению подается в обычном режиме.
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Рубрика: Новости Донбасса
23-04-2017, 11:16
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В Авдеевку вернули свет, но электричество подают по графику
В прифронтовой Авдеевке восстановлено централизованное электроснабжение. Об этом сообщает пресс-центр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины в Твиттере.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»