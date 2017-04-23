Певицу Лолиту сняли с поезда и не пустили в Украину

Украинские пограничники не пустили в страну певицу Лолиту Милявскую. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.



"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд", — говорит она.



По ее словам, ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Керчи в 2015 году.