Украинские пограничники не пустили в страну певицу Лолиту Милявскую. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд", — говорит она.
По ее словам, ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Керчи в 2015 году.
Рубрика: Шоубиз
23-04-2017, 11:30
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Певицу Лолиту сняли с поезда и не пустили в Украину
Украинские пограничники не пустили в страну певицу Лолиту Милявскую. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»