Сегодня утром под обстрел попал поселок Зайцево на северной окраине Горловки. Пострадал мирный житель. Об этом ДАН сообщил и.о. главы городской администрации Иван Приходько.
«На место выехали медики. Подробности уточняются», – сказал он.
Также сообщается, что в результате обстрелов повреждены восемь жилых домов в Докучаевске и Зайцево.
«В Докучаевске пострадали дома по улицам: Ленина, 100, 102, 104, 106, 108; Центральная, 93 и Полевая, 5. Кроме того, поврежден дом в поселке Зайцево по улице Полетаева, 187. Также огнем была уничтожена хозпостройка», – говорится в сообщении.
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Рубрика: Новости Донбасса
23-04-2017, 11:59
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ДНР: во время обстрелов в Зайцево ранен житель, в Докучаевске - повреждены дома
Сегодня утром под обстрел попал поселок Зайцево на северной окраине Горловки. Пострадал мирный житель. Об этом ДАН сообщил и.о. главы городской администрации Иван Приходько.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»