vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1432 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
23-04-2017, 11:59
Просмотров: 316
Комментариев: 0

ДНР: во время обстрелов в Зайцево ранен житель, в Докучаевске - повреждены дома

Сегодня утром под обстрел попал поселок Зайцево на северной окраине Горловки. Пострадал мирный житель. Об этом ДАН сообщил и.о. главы городской администрации Иван Приходько.

«На место выехали медики. Подробности уточняются», – сказал он.

Также сообщается, что в результате обстрелов повреждены восемь жилых домов в Докучаевске и Зайцево.

«В Докучаевске пострадали дома по улицам: Ленина, 100, 102, 104, 106, 108; Центральная, 93 и Полевая, 5. Кроме того, поврежден дом в поселке Зайцево по улице Полетаева, 187. Также огнем была уничтожена хозпостройка», – говорится в сообщении.




Port
Loading...

Читайте также:

Опорный пункт под Авдеевкой накрыли минометным огнем, погиб боец ВСУ

Обстрелы продолжаются, несмотря на "режим тишины"


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»