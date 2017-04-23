В Мариуполе пьяный отец второй раз набросился с ножом на сына и убил его

Впервые конфликт случился неделю назад во время распития алкоголя, в результате сын получил проникающее ножевое ранение. Тогда по решению суда злоумышленнику была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, он вернулся домой. Сын же на 5-е сутки лечения сбежал из медучреждения. Семья вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртным и не имела официального источника дохода.



Как рассказали в полиции, шумные застолья начались снова. Во время очередного празднования между мужчинами в очередной раз возник конфликт. Схватив со стола нож, старший член семьи единожды ударил младшего. На этот раз ранение оказалось смертельным.



52-летний отец сам позвонил в полицию и признался в убийстве. Нож изъят. Открыто уголовное производство по ст.115 «Умышленное убийство» УК Украины, за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы.