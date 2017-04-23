vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1356 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Происшествия
23-04-2017, 12:19
Просмотров: 433
Комментариев: 0

В Мариуполе пьяный отец второй раз набросился с ножом на сына и убил его

Впервые конфликт случился неделю назад во время распития алкоголя, в результате сын получил проникающее ножевое ранение. Тогда по решению суда злоумышленнику была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, он вернулся домой. Сын же на 5-е сутки лечения сбежал из медучреждения. Семья вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртным и не имела официального источника дохода.

Как рассказали в полиции, шумные застолья начались снова. Во время очередного празднования между мужчинами в очередной раз возник конфликт. Схватив со стола нож, старший член семьи единожды ударил младшего. На этот раз ранение оказалось смертельным.

52-летний отец сам позвонил в полицию и признался в убийстве. Нож изъят. Открыто уголовное производство по ст.115 «Умышленное убийство» УК Украины, за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе отчим избил и едва не задушил 13-летнюю девочку из-за немытой посуды

Досталось и матери за то, что стала на защиту ребенка


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»