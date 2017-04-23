Поминальные дни в Мариуполе проходят без происшествий

Еще в пятницу правоохранители были переведены на усиленный вариант несения службы. В составе пеших, автопатрулей и групп быстрого реагирования максимальные силы полиции обеспечивают безопасность жителей. Крупные кладбища находятся под круглосуточной охраной.

По состоянию на 12 часов грубых нарушений публичной безопасности не допущено, сообщили в пресс-службе полиции.



На спецлинию 102 поступали вызовы от граждан, большинство из которых информационного и административного характера. Совершения тяжких и особо тяжких преступлений не зафикисировано.

Полицейские призывают жителей и гостей города с пониманием отнестись к введенным мерам безопасности и не препятствовать законным требованиям правоохранителей.