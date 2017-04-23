Вчера в матче Первой лиги мариупольский «Ильичевец» провел встречу с «Нефтяником». Игра была нелегкой. И хотя мариупольцы имели подавляющее преимущество по владению мячом, опасных моментов было немного, ведь гости все свои силы бросили на оборону.
Единственный гол в игре забил Сергей Яворский на 75-й минуте.
Таким образом, «Ильичевец» одержал 5-ю победу подряд, а дома - не проигрывает уже 25 матчей. Мариупольцы остаются лидерами дивизиона.
«Получился тяжелый матч. Нам очень сложно было вскрывать оборону, которую выстроил «Нефтяник». Кисиль в первом тайме сказал: «Как их растянуть, если у них 8 игроков в обороне?». Я ни в коем случае не упрекаю гостей — они играли так, как им надо было. Такая тактика приносила им довольно долго комфортную игру не только с нами, но и с киевским «Динамо». Но как и в кубковом матче они сегодня пропустили со «стандарта», - прокомментировал матч наставник приазовцев Александр Севидов.
«Ильичевец» победил и сделал еще один шаг к Премьер-лиге
Вчера в матче Первой лиги мариупольский «Ильичевец» провел встречу с «Нефтяником». Игра была нелегкой. И хотя мариупольцы имели подавляющее преимущество по владению мячом, опасных моментов было немного, ведь гости все свои силы бросили на оборону.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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