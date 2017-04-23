Полиция о жестоком убийстве жителя Донетчины: военнослужащие выгораживают подозреваемого

Тело 43-летнего мужчины было обнаружено 10 марта этого года в 12 км от родного города, в лесополосе Ясиноватского района. Установлено, что он был замучен до смерти, у погибшего остался маленький ребенок и мать преклонного возраста. По подозрению в совершении жестокого преступления, согласно решению суда, арестован военнослужащий Службы безопасности Украины. Главная военная прокуратура Генпрокуратуры Украины выразила благодарность сотрудникам полиции Донетчины за раскрытие резонансного преступления.



Как сообщили в полиции, сейчас в некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что показания свидетелей получены в результате применения недозволенных мер. Полиция Донетчины расценивает дезинформацию как давление на следствие и попытку подозреваемого избежать уголовной ответственности.



Правоохранителями была полностью установлена картина преступления и собраны неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к умышленному убийству с особой жестокостью.



«Ждал жену с ребенком»



Начальник управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что 4 марта 2017 года в Авдеевское отделения полиции обратилась жительница города с сообщением о том, что вечером после работы не вернулся ее сын. На звонки с мобильного телефона он не отвечал.



Женщина была крайне взволнована, ведь ранее случаев, чтобы ее сын не ночевал дома, никогда не было. Мужчина работал в одной из фирм, имел жену и 11-летнего сына. Когда активизировались обстрелы Авдеевки, он отправил семью в другой город. И именно на следующий день они должны были вернуться домой.



Полицейские начали поиски пропавшего в тот же день. Мужчина характеризовался положительно, и они понимали, что с ним могла случиться беда. Во время первоочередных действий было установлено, что после рабочего дня он вместе с коллегами пошел в кафе. Коллеги рассказали, что он очень переживал, что в этот день из-за обстрелов Авдеевки не смогли приехать жена с ребенком, встречу перенесли на следующий день. Он весь вечер звонил жене и очень ждал ее.



Полицейские установили и опросили всех людей, которые в это время находились в кафе. Они рассказали, что человек вел себя адекватно. После этого его больше никто не видел, след оборвался.



Установить дальнейшую судьбу жителя Авдеевки не могли до 10 марта. В тот день на территории Ясиноватского района в лесополосе с явными признаками насильственной смерти был обнаружен труп мужчины. На теле умершего судебный медик зафиксировал многочисленные повреждения - жертву замучили до смерти. Личность установили сразу, трагическую весть сообщили родным.



«Еще живого бросили умирать»



Правоохранители установили, что к убийству причастен военнослужащий СБУ, осуществлявший свою деятельность на территории Авдеевки.



"Нами также были установлены свидетели убийства - военнослужащие одного из подразделений, дислоцирующихся в Авдеевке. Они объяснили, что данный сотрудник СБУ пришел к ним в расположение, они употребляли спиртное, после этого он предложил им заняться розыском лиц, которые сбывают наркотические средства", - рассказал Артем Кисько.



Указанный военнослужащий просто на улице остановил первого попавшегося прохожего. Им оказался именно 43-летний пропавший. Подозреваемый начал общаться с ним, обвинил в торговле наркотиками и силой посадил в свой автомобиль. Он потребовал, чтобы военнослужащие его сопровождали и помогали ему «добиться истины». Они выехали в лесопосадку, где последний начал допрашивать мужчину с использованием силы, а именно - стрелять рядом с пострадавшим из табельного оружия - пистолета ПМ, наносить многочисленные удары в жизненно важные органы. Потом он связал мужчину скотчем и продолжил наносить удары руками и ногами. Это привело к многочисленным травмам, ушибам туловищу, головы и как следствие - смерти.



Согласно показаниям свидетелей, когда они уезжали, пострадавший еще подавал признаки жизни. Однако они оставили его умирать. После этого уже пытались скрыть следы преступления.



Жизнь человека суд оценил в 300 000 гривен



Военнослужащие, которые волей судьбы стали свидетелями преступления, во время следствия рассказали и показали, где все происходило, куда и как бил подозреваемый, где он был, когда совершал выстрелы.



Опасаясь за свою жизнь, свидетели попросили обеспечить им безопасности, поскольку преступник находился на свободе и имел реальную возможность давить и влиять на них.



В ходе следственных действий были изъяты вещественные доказательства: автомобиль, на котором перевозили потерпевшего, одежда, оружие подозреваемого, а также мобильный телефон потерпевшего, который подозреваемый передал свидетелям, военнослужащим. По всем предметам сейчас проводятся экспертизы.



15 марта задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст.115 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.



Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Донецкого гарнизона и находится на контроле военной прокуратуры сил АТО.



Работа полиции Донетчины по раскрытию резонансного преступления, совершенного в условиях неочевидности, была отмечена Главной военной прокуратурой Генпрокуратуры Украины. Но все усилия полиции и прокуратуры были перечеркнуты решением суда об избрании меры пресечения подозреваемому.



Суд оценил все собранные доказательства и принял решение о содержании подозреваемого под стражей с альтернативным мерой пресечения в виде залога. Подозреваемый внес залог в размере 308 800 гривен, и был освобожден из-под стражи.



Свидетелей запугивают?



Вероятно, именно это событие стало поводом для распространения свидетелями информации - якобы их показания «выбивались» недозволенными методами, с использованием насилия. Таким образом, свидетели пытаются очернить сотрудников полиции, ввести в заблуждение органы досудебного расследования и, как следствие, способствовать избежанию наказания виновным лицом. Ведь подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



Артем Кисько отмечает, что командование воинской части предоставляет в государственные органы власти, СМИ заведомо ложную информацию и своими действиями, в том числе с привлечением центральных средств массовой информации, дискредитирует правоохранительные органы, которые выполняют свои обязанности в зоне проведения АТО, и пытается оказывать давление на органы предварительного расследования.



"Это все не соответствует действительности и делается для того, чтобы избежать уголовной ответственности. Все показания зафиксированы с помощью технических средств, в суде свидетели допрошены следственным судьей, осмотрены в медучреждениях, ни одной жалобы на действия сотрудников полиции, военной прокуратуры они не высказывали", - подчеркнул Артем Кисько.



Родственники убитого хотят одного - справедливости. "Очень обидно сейчас, когда люди, прикрываясь должностями, званиями, делают из себя потерпевших. Это очень неприятно. И очень хорошо, что есть люди, которые этим занимаются и хотят доказать правду. Будем надеяться, что так и будет", - отметил брат погибшего.