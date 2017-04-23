На Донбассе подорвался патрульный автомобиль ОБСЕ, есть погибшие и раненые

В зоне АТО на Луганщине на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.



"Сегодня, 23 апреля, около 10:17, во время осуществления патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территория ОРЛО, вероятно, на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По предварительным данным, среди группы СММ ОБСЕ есть погибшие и раненые. Украинская сторона выражает соболезнования родным и близким потерпевших", - говорится в сообщении на странице штаба АТО.



При этом добавляется, что в указанное время, по данным дежурных СЦКК, режим прекращения огня соблюдался как с украинской стороны, так и со стороны ЛНР.



В свою очередь в ОБСЕ отметили, что подтверждают факт того, что их патруль был вовлечен в серьезный инцидент с безопасностью в Луганской области, однако другой информацией они пока не владеют.