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Рубрика: Новости Донбасса
23-04-2017, 14:59
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Председатель ОБСЕ назвал количество пострадавших при подрыве патруля на мине в Донбассе

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц подтвердил факт гибели одного из сотрудников патруля Специальной мониторинговой миссии организации в Украине и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Трагическая новость из Украины. Патруль СММ подорвался на мине, один член патруля погиб, еще один - ранен. Смерть коллеги является шоком для всего ОБСЕ. Поговорил с главой СММ послом (Эртугрулом) Апаканом: нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности", — отметил он.

Курц также выразил надежду, что наблюдатель, который получил ранения в результате подрыва автомобиля СММ, скоро восстановится.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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