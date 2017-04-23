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  • В Мариуполе сотрудника военкомата, погоревшего на взятке, отстранили от должности и посадили под домашний арест

Рубрика: Новости Мариуполя
23-04-2017, 15:28
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В Мариуполе сотрудника военкомата, погоревшего на взятке, отстранили от должности и посадили под домашний арест

Как мы уже писали ранее, 10 апреля в Мариуполе начальник отдела военкомата попался на взятке. Как выяснили правоохранители, он помогал призывникам избегать службы в армии за 800 долларов США.

Было открыто уголовное производство. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании в отношении капитана военкомата меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственный судья постановил отстранить подозреваемого от должности на два месяца и поместить под круглосуточный домашний арест. Об этом говорится в решении Орджоникидзевского райсуда города Мариуполя.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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