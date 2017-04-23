Праздник «Sakurafest»: в Мариуполе прошел фестиваль японской культуры

Сегодняшний день запомнился Мариуполю фестивалем японской культуры «Sakurafest». Настоящий праздник Страны восходящего солнца развернулся в городском краеведческом музее, сообщили в пресс-службе горсовета.

Напомним, 2017 объявлен в Украине Годом Японии. Мариупольцы активно знакомятся с традициями этой страны. Так, в музее проходила выставка «По следам самураев», благодаря которой жители и гости города больше узнали о богатом культурном и историческом наследии японцев. А завершилась она сегодня - ярким фестивалем.



Его организаторами выступили общественная организация «Клуб любителей японской культуры» и Мариупольский краеведческий музей при поддержке департамента культурно-общественного развития горсовета. Всех посетителей ждала насыщенная программа.

В частности, можно было принять участие в мастер-классах по изготовлению оригами, украшений и дегустировать японскую кухню, узнав о полезных рецептах долголетия жителей Страны восходящего солнца.

Кроме того, посетители с удовольствием принимали участие в благотворительном флешмобе. Дети имели возможность познакомиться со школой японской культуры, принять участие в веселой игре, и тому подобное. Посетители с восторгом смотрели и на тематические выступления, среди которых - показательные выступления боевых искусств. Здесь были и драконы, и самураи.

Такой разноплановый фестиваль помог мариупольцам еще больше узнать о традициях Японии. Без сомнения, некоторые советы посетители музея примут себе на заметку.