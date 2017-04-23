В Донецкой области посчитали официальных миллионеров

С начала 2017 года налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах в фискальные органы Донецкой области подали 6833 жителя региона. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.



Отмечается, что общая сумма задекларированных доходов за прошлый год составила более 263 млн грн. К оплате по результатам декларирования подлежит 11,7 млн грн налога на доходы физических лиц, что на 3,5 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года, и военного сбора – 2,4 млн грн, что на 0,6 млн грн больше, чем за 3 месяца прошлого года.



Самыми активными декларантами Донецкой области являются граждане, получившие имущество в наследство или в подарок, которыми подано 1409 деклараций. Общая сумма задекларированного ими дохода составляет почти 125 млн грн.



Доход от продажи недвижимого имущества задекларировали 256 жителей региона. Сумма задекларированных ими доходов составляет 19,4 млн грн.



В фискальные органы области подано 20 налоговых деклараций гражданами, которые получили доход из источников за пределами Украины в размере около 2 млн грн.



Более миллиона гривен доходов за прошлый год по Донецкой области уже задекларировали 8 граждан. Всего миллионерами задекларирована сумма дохода 42,8 млн грн.



Главное управление ГФС в Донецкой области напоминает, что последний день представления декларации за 2016 для граждан и лиц, проводящих независимую профессиональную деятельность, – 3 мая 2017.