Переселенцы столкнулись с новой проблемой на КПВВ и не смогли перевезти вещи

Общественная организация «Донбасс SOS» сообщает об очередной проблеме, с которой сталкиваются граждане, пересекающие линию разграничения через КПВВ. Людей, которые везли свои личные вещи с целью окончательного переезда из неподконтрольных украинской власти районов Донецкой области, отказывались пропускать через КПВВ «Марьинка» потому что… не было справки переселенца (распечатанной в бумажном виде). Об этом граждане сообщили на «горячую линию» организации.



Также у людей требовали документы, подтверждающие право собственности на жилье в новом регионе, заявление с подписями представителей всех ведомств, несущих службу на КПВВ. На все вопросы гражданам отвечали стандартное: «Есть приказ». В одном случае людям удалось проехать: собственник привез к КПВВ ворох документов: справку, документы на новое жилье и прочее. Во втором – водителю пришлось вернуться: адрес прописки в паспорте владельца не совпадал с адресом, откуда вывозились вещи.



«Ситуация абсурдная, ведь с начала апреля вступил в действие приказ Министерства по вопросам Временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц от 24.03.2017 № 39 "Об утверждении Перечня и объемов товаров, разрешенных для перемещения к / с гуманитарно-логистических центров и через линию соприкосновения". Перечень, согласованный всеми контролирующими органами и службами Украины, в том числе с Антитеррористическим центром при Службе безопасности, Государственной пограничной службой, Государственной фискальной службой, не предусматривает перечня каких-либо необходимых документов для беспрепятственного перемещения личных вещей при переезде с неподконтрольных районов. Соответственно, требование представителями контролирующих органов и служб по пропуску лиц, транспортного средства и груза (товара) совершения каких-либо дополнительных действий, предъявления каких-либо дополнительных документов или предоставления дополнительных данных не является законным», – прокомментировали в «Донбасс SOS».



Общественники акцентируют, что система реагирует медленно и неповоротливо. И пока несущие на КПВВ службы придут к консенсусу и разберутся, кто и чьи приказы выполняет, может пройти не одна неделя. «Поэтому, если Вы планируете вывоз личных вещей из неподконтрольных районов в ближайшее время – воспользуйтесь опытом наших героев. Это может сберечь ваши нервы и, надеемся, облегчит пересечение линии соприкосновения», – рекомендуют «Донбасс SOS».



Из опыта бывалых:

вещи/груз должен сопровождать собственник имущества;

при себе необходимо иметь договор аренды/найма жилья или другой документ подтверждающий, что у собственника есть где жить на подконтрольной территории;

заявление с перечнем перевозимого имущества (образец заявления вам выдадут на КПВВ).

Также общественники предлагают не мириться с произволом. Информацию о "беспределе" на КПВВ “Марьинка” они передадут в Мониторинговую миссию ООН и ОБСЕ. Также отправят официальное письмо в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Штаб Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, Государственную фискальную службу Украины, Государственную Пограничную Службу Украины, Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, с требованием разобраться в ситуации и привлечь к ответственности виновных.



Сами жители, в свою очередь, могут написать жалобу во все вышеперечисленные инстанции.

«Мы просим всех, кто окажется в подобной ситуации на КПВВ – не стесняться и отправить жалобу. Помните – с государством не спорят устно. Поверьте нашему опыту, когда у чиновников будет очень много подобных жалоб – ситуация сдвинется с мертвой точки», – констатируют волонтеры.