В Мариуполе в общежитии по улице Гугеля, 14 выделили социальное жилье для внутренне перемещенных лиц. Отремонтировали это здание при финансовой поддержке Европейского союза. Разместить здесь планировали 33 семьи переселенцев. Половина из них уже получили сертификаты. Заселить их должны были еще в марте. Но до сих пор этого не произошло.
"Процесс задерживается из-за оформления необходимой документации. Когда все документы будут в порядке, люди будут жить в общежитие", - рассказал в комментарии ДоТБ городской голова Вадим Бойченко.
Как стало известно, чтобы заселить переселенцев в реконструированный корпус общежития и обеспечить его функционирование, на днях на сессии горсовета были внесены изменения в положение о коммунальном учреждении «Мариупольское городское социальное общежитие» – утверждены правила заселения и порядок предоставления жилья переселенцам.
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В Мариуполе из-за проблем с документацией переселенцы до сих пор не поселились в социальное общежитие
В Мариуполе в общежитии по улице Гугеля, 14 выделили социальное жилье для внутренне перемещенных лиц. Отремонтировали это здание при финансовой поддержке Европейского союза. Разместить здесь планировали 33 семьи переселенцев. Половина из них уже получили сертификаты. Заселить их должны были еще в марте. Но до сих пор этого не произошло.
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Редакция «Мариупольских новостей»