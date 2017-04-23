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  • Донецкий гимнаст в Европе пополняет копилку медалями: Олег Верняев завоевал еще одно «золото» и «бронзу»

Рубрика: Спорт
23-04-2017, 18:39
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[Фото]

Донецкий гимнаст в Европе пополняет копилку медалями: Олег Верняев завоевал еще одно «золото» и «бронзу»

Олимпийский чемпион - спортсмен из Донецкой области Олег Верняев завоевал сразу две медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Золотую медаль украинский гимнаст получил за упражнения на брусьях, бронзовую – за опорный прыжок.

В своем "коронном" упражнении на брусьях Олег Верняев получил оценку от судей 15,466 балла, опередив на одну десятую балла немца Лукаса Даусера - 15,366. Бронзовым призером стал Никита Нагорный из России - 15,266.

В опорном прыжке Олег Верняев получил оценку 14,649 балла. Чемпионом Европы стал Артур Далалоян из России - 14,933, "серебро" - у Мариана Драгулеску из Румынии (14,733).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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