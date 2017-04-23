vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1527 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
23-04-2017, 18:55
Просмотров: 310
Комментариев: 0

Опубликовано видео с места взрыва патрульной машины ОБСЕ

Представители ЛНР опубликовали видео с места взрыва автомобиля ОБСЕ неподалеку от линии разграничения сторон на Луганщине в районе села Пришиб.

На видео видно, что автомобиль миссии сгорел полностью. Он находится на обочине грунтовой дороги.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Погибший в подорванном автомобиле ОБСЕ наблюдатель был гражданином Великобритании

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко

Председатель ОБСЕ назвал количество пострадавших при подрыве патруля на мине в Донбассе (ДОПОЛНЕНО)

ОБСЕ проведет тщательное расследование, виновные будут привлечены к ответственности


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»