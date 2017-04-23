Представители ЛНР опубликовали видео с места взрыва автомобиля ОБСЕ неподалеку от линии разграничения сторон на Луганщине в районе села Пришиб.
На видео видно, что автомобиль миссии сгорел полностью. Он находится на обочине грунтовой дороги.
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Рубрика: Новости Донбасса
23-04-2017, 18:55
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Опубликовано видео с места взрыва патрульной машины ОБСЕ
Представители ЛНР опубликовали видео с места взрыва автомобиля ОБСЕ неподалеку от линии разграничения сторон на Луганщине в районе села Пришиб.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»