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Рубрика: Новости Мариуполя
23-04-2017, 19:24
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В Мариуполе семьи с репродуктивными проблемами смогут ежемесячно проходить бесплатное обследование

Вчера в женской консультации – городском Центре репродуктивного здоровья и лечения бесплодия состоялся День открытых дверей. Супружеские пары смогли проконсультироваться со специалистами.

Приемы вели акушеры-гинекологи высшей и первой категории, репродуктологи, маммолог, эндокринолог, врач кабинета патологии шейки матки, врачи УЗ-диагностики, врач андролог, врач дермато-венеролог.

Как отметили в пресс-службе горсовета, такой День открытых дверей в женской консультации будет проводиться ежемесячно - в четвертую пятницу каждого месяца. Следующий состоится 26 мая с 8:00 до 15:00. Консультирование и первичное обследование проводится бесплатно.

Центр репродуктивного здоровья и лечения бесплодия КУ «Мариупольское ТМО здоровья ребенка и женщины» находится по адресу улица Троицкая, 46. Предварительная запись по телефону: 51-15-61; 096-151-37-94; 095-303-30-40.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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