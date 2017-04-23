Вчера в женской консультации – городском Центре репродуктивного здоровья и лечения бесплодия состоялся День открытых дверей. Супружеские пары смогли проконсультироваться со специалистами.
Приемы вели акушеры-гинекологи высшей и первой категории, репродуктологи, маммолог, эндокринолог, врач кабинета патологии шейки матки, врачи УЗ-диагностики, врач андролог, врач дермато-венеролог.
Как отметили в пресс-службе горсовета, такой День открытых дверей в женской консультации будет проводиться ежемесячно - в четвертую пятницу каждого месяца. Следующий состоится 26 мая с 8:00 до 15:00. Консультирование и первичное обследование проводится бесплатно.
Центр репродуктивного здоровья и лечения бесплодия КУ «Мариупольское ТМО здоровья ребенка и женщины» находится по адресу улица Троицкая, 46. Предварительная запись по телефону: 51-15-61; 096-151-37-94; 095-303-30-40.
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В Мариуполе семьи с репродуктивными проблемами смогут ежемесячно проходить бесплатное обследование
Вчера в женской консультации – городском Центре репродуктивного здоровья и лечения бесплодия состоялся День открытых дверей. Супружеские пары смогли проконсультироваться со специалистами.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»