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Рубрика: Новости Донбасса
23-04-2017, 19:50
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В Луганске у военкомата прогремел взрыв: в подрыве якобы признались партизаны

В Луганске в ночь на сегодня, 23 апреля, прогремел взрыв. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. По их данным, инцидент произошел у местного военкомата.

«В 0:26 знатно бахнуло, далеко», «Самодельное взрывное устройство было перекинуто через забор и попало в ящики, мешки с песком (со слов военного). Он сказал, просто повезло. Цель была - подорвать машину с соляркой, но машина была пуста», — писали жители.

По некоторой информации, в самом военкомате пострадал забор, а в соседних домах вылетели окна. О пострадавших не сообщается. Официальных комментариев о происшествии со стороны представителей ЛНР нет.

Тем временем ответственность за инцидент взяли на себя луганские партизаны. Об этом они сообщают в Facebook-сообществе «Луганщина Украина». В сообщении говорится, что это предупреждение, а также, что они смогут достать пособников Л-ДНР и на передовой, и в тылу.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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