Сомнения позади – рынок земли в Украине будет запущен, вопрос в подходе и времени

Выступая в эфире «5 канала» украинского телевидения 21 апреля, министр аграрной промышленности и продовольствия Украины Тарас Кутовой высказал мысль о своём видении начала первого этапа запуска рынка земли. И этим первоочередным этапом должно стать право продажи и залога прав аренды на земли сельскохозяйственного назначения, но не продажи права собственности на земельный участок.



„Моя позиция такая: на нынешнем этапе мы можем говорить исключительно о продаже прав аренды на землю и банковский залог прав аренды, чтобы под эти права можно было привлекать дополнительные инвестиции аграриям в бизнесе. Права собственности на землю останутся у крестьян, и эти права не будут предметом хозяйственных отношений“, - пояснил министр.



Далее Кутовой добавил: „Продажа прав аренды — первый этап, который нужно делать для того, чтобы получить ценообразование, создать рынок и сделать его более динамичным, включить туда элемент залога, привлечь банковскую систему, с точки зрения возможности финансировать“.



По словам министра, сейчас необходимо поднять до 25% показатель производства от валовой внутренней продукции в денежном выражении, тогда как ныне он составляет 7,7%.



„Лучше сделать один, возможно, не такой большой шаг, но сделать. Чем пытаться сделать большой, и не сделать никакой. Хоть инвесторы требуют полной либерализации, но это невозможно при условии, когда на данный момент не обеспечены надлежащие условия для фермеров, когда нет чёткой уверенности, что эти люди будут продолжать на этой земле работать, а они сегодня обрабатывают 18% земли, которая находится под возделыванием сельскохозяйственных предприятий. По моему мнению, должны быть определённые гарантии, что эти люди останутся работать на этой земле“, - подчеркнул представитель правительства.

Экономист Тарас Загородний считает такую позицию министра разумным цивилизованным способом запуска рынка земли, вразрез требованиям кучки инвестбанкиров, желающих открыть всё и сразу.



Как считает эксперт, при помощи продажи права аренды земли откроется возможность разогреть рынок, запустить кредитование банков, наладить ценообразование и так далее.



В итоге Загородний сказал: „В любом, случае это надо делать. У нас есть на все про все лет 10, не больше. После чего наши «родючі черноземи» и села, и люди там станут никому не нужны. Даже нам. Прогресс идёт сумасшедшими темпами. Уже есть технологии, которые позволяют выращивать все, что угодно без почв. Вовсю идёт разработка «искусственного мяса», которое просто будет производиться на заводах без забоя скота. Мир бежит вперёд, а мы держим активы, которые падают в цене по экспоненте“.



По словам Кутового, он озвучит и будет отстаивать свою позицию в правительстве, но мнение Кабинета министров станет известно после того, как определятся все министры.