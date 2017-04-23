Международные организации продолжают разминировать Донетчину: уже работают вблизи Мариуполя

Помощь отрядам ВСУ и подразделениям ГСЧС, которые сейчас занимаются работами по разминированию территорий Донецкой области, будут оказывать международные организации. С некоторыми из них Министерство обороны уже подписало меморандум о сотрудничестве.



Так, неправительственная международная организация Halo Trust уже начала свою миссию.



«На данный момент мы имеем около 200 сотрудников, которых мы научили проводить разминирование. Все они прошли обучение у зарубежных специалистов. Они уже работают вблизи Мариуполя и Краматорска. Всего мы обследовали около тысячи гектаров земель», - рассказал менеджер по операциям представительства неправительственной международной организации Halo Trust в Украине Николас Торбет.



Однако, работы по разминированию проводятся не в полной мере. В частности, организация пока не может в полной мере перевезти специализированную технику из-за рубежа. Этот вопрос сейчас решается как на уровне ГСЧС области, так и на уровне Киева с Минобороны Украины.



Работать международные организации будут преимущественно в мирной зоне, где будут проверять потенциально опасные территории, где были бои. Ведь даже здесь все еще есть угроза для здоровья и жизни мирных жителей.