Помощь отрядам ВСУ и подразделениям ГСЧС, которые сейчас занимаются работами по разминированию территорий Донецкой области, будут оказывать международные организации. С некоторыми из них Министерство обороны уже подписало меморандум о сотрудничестве.
Так, неправительственная международная организация Halo Trust уже начала свою миссию.
«На данный момент мы имеем около 200 сотрудников, которых мы научили проводить разминирование. Все они прошли обучение у зарубежных специалистов. Они уже работают вблизи Мариуполя и Краматорска. Всего мы обследовали около тысячи гектаров земель», - рассказал менеджер по операциям представительства неправительственной международной организации Halo Trust в Украине Николас Торбет.
Однако, работы по разминированию проводятся не в полной мере. В частности, организация пока не может в полной мере перевезти специализированную технику из-за рубежа. Этот вопрос сейчас решается как на уровне ГСЧС области, так и на уровне Киева с Минобороны Украины.
Работать международные организации будут преимущественно в мирной зоне, где будут проверять потенциально опасные территории, где были бои. Ведь даже здесь все еще есть угроза для здоровья и жизни мирных жителей.
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Международные организации продолжают разминировать Донетчину: уже работают вблизи Мариуполя
Помощь отрядам ВСУ и подразделениям ГСЧС, которые сейчас занимаются работами по разминированию территорий Донецкой области, будут оказывать международные организации. С некоторыми из них Министерство обороны уже подписало меморандум о сотрудничестве.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»