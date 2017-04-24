По решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи (International Day of Youth Solidarity). Впервые праздник был отмечен в 1957 году, а дата для проведения Дня была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году.



Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.



Объединение усилий молодежных, общественных организаций, широких слоев населения, людей неравнодушных, душой болеющих за будущее своих детей и внуков, позволяет усилить контроль общества за соблюдением прав молодежи, способствует повышению организованности и творческой активности молодежи в реализации экономических, социальных, научно-технических и нравственных проблем общества, укреплению преемственности поколений, законности и правопорядка.



Легко ли быть молодым в современном обществе — это зависит от степени сплоченности молодежи в решении своих проблем.



Что же касается традиций этого праздника, то раньше он отмечался весьма широко. В Международный день солидарности молодежи проводились молодёжные съезды, концерты и другие праздничные мероприятия, программа которых тщательно продумывалась. Их главной целью было - подчеркнуть высокую цель дружеского объединения народов, коллективизм, укрепить единство наций, продемонстрировать свое стремление объединить усилия в борьбе за права молодежи, сплотить молодежь для решения своих проблем. Но с годами все это практически сошло на нет, и в настоящее время эта дата отмечается эпизодически, как правило по инициативе и при поддержке различных молодежных и общественных организаций.



Всемирный день защиты лабораторных животных

24 апреля в календаре экологических дат отмечен как Всемирный день защиты лабораторных животных (World Day for Laboratory Animals), который был учрежден Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных (ИнтерНИЧ) в 1979 году и поддержан ООН.



Первоначально он «отмечался» зоозащитными организациями в ряде стран, а сегодня уже по всему миру активно развивается движение против вивисекции (экспериментов и опытов над лабораторными животными), которое поддерживают активисты различных общественных и зоозащитных организаций.



Надо сказать, что животные использовались в опытах с давних времен, но все же эти работы носили эпизодический характер. Понятие «лабораторное животное» сложилось в конце 19 века в связи с бурным развитием экспериментальной биологии и медицины, а со второй половины 20 века метод научного экспериментирования на животных оформился как самостоятельное направление. Сегодня лабораторные животные используются для моделирования патологических процессов и испытания лекарств, косметических средств, сигарет, пищевых добавок, веществ бытовой химии… Основными заказчиками исследований выступают крупные фармацевтические и косметические корпорации.



Среди наиболее часто используемых в опытах животных – мыши, кролики, обезьяны и собаки. Ежегодно сотни представителей этих видов погибают в лабораториях. Кроме того, животных используют при обучении будущих медицинских работников и ветеринарных врачей.



Конечно, на начальном этапе развития науки о лабораторных животных этические вопросы не были актуальными, поскольку и размах данной «отрасли» не был так велик. В настоящее же время вопросы биоэтики в данной сфере стоят в центре внимания и ученых, и общественности. Жестокие опыты и тесты на животных продолжают свое существование, в первую очередь потому, что многие потребители вообще не знакомы с этой нравственной проблемой, а производители не заинтересованы доносить ее до конечного покупателя. Именно с целью привлечения внимания мировой общественности к данной проблеме и был учрежден Всемирный день защиты лабораторных животных.



Надо сказать, что сегодня товары, нетестированные на животных, приобретают все большую популярность у потребителей, а, следовательно, появляются и «нечистоплотные» в данном вопросе производители. В связи с этим, был утвержден ряд важных документов и Стандартов (этичной косметики и бытовой химии) мирового масштаба, направленных на защиту животных, используемых в экспериментах и других научных целей. К тому же поиск альтернативных методов для экспериментов над животными продолжается.



А во Всемирный день защиты лабораторных животных противники вивисекции и сторонники гуманной науки в разных странах проводят различные масштабные просветительские акции и мероприятия, чтобы еще раз привлечь внимание общественности к проблемам «братьев наших меньших», обреченных на опыты, и напомнить, что существует альтернативная медицина, косметика, бытовая химия и средства личной гигиены. В защите прав лабораторных животных много неясностей и противоречий, но разрешить их сможет лишь сочувствующее и гуманное общество.



Антип Водогон

Антипа Пергамский, память которого отмечается в этот день, был учеником Иоанна Богослова, епископом Пергамской церкви. Согласно житию, язычники принуждали Антипа прекратить проповедь о Христе, но он отказался. За это его бросили в раскаленного медного вола в храме Артемиды. Христиане тайно погребли тело святого, а в 5 веке над его могилой построили храм. Мощи Антипа почитаются мироточивыми, а его гробница стала местом паломничества.



В народе Антипа считали исцелителем от зубной боли. Когда у крестьянина заболевал зуб, на него клали серебряную монетку, через некоторое время вынимали ее изо рта и делали в ней дырочку. После этого монетку вешали на икону святого Антипа. По поверью, боль должна была быстро утихнуть.



Также Антипа называли Водогоном — поскольку в его день половодье было на самом пике. Люди говорили: «Антип очищает реки ото льда»; «Антип воду распустил», — потому что льдин к этому времени почти не оставалось. Однако бывали годы, когда реки ко дню Антипа даже не вскрывались — это обещало плохой урожай хлеба и неблагополучное лето. Если же вода разливалась широко — следовало ждать плодородного года: «Была бы водица, а хлеб народится».



Наблюдали в этот день и за погодой. Дожди предвещали, что в лесу будет много грибов. А если ударят заморозки, то обильно пойдут грузди. На Антипа крестьяне никогда не проводили полевые работы — семян не сеяли, рассаду не высаживали. Этот день считался неблагоприятным для посадок.



Кроме всего прочего, считалось, что именно на Антипа медведь выходит из берлоги.



Именины:



Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков