По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Мариупольском направлении продолжились нарушения режима прекращения огня.
Под обстрелы попали позиции военных вблизи населенных пунктов Тарамчук, Марьинка, Гнутово, Широкино, Водяное и Павлополь. Огонь велся из стрелкового оружия, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БТР, а также 82 мм минометов. Действовали и снайперы.
Отмечается, что бойцы ВСУ удерживают рубежи обороны под Мариуполем и готовы дать адекватный отпор.
Всего в зоне АТО за минувшие сутки зафиксировано 34 обстрела. Один украинский военный погиб, еще двое - получили ранения.
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- Под Мариуполем на линии огня оказались 4 населенных пункта: бойцы удерживают рубежи обороны
Рубрика: Новости Мариуполя
24-04-2017, 08:55
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Под Мариуполем на линии огня оказались 4 населенных пункта: бойцы удерживают рубежи обороны
По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Мариупольском направлении продолжились нарушения режима прекращения огня.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»