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Рубрика: Новости Донбасса
24-04-2017, 09:13
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Подорванная миссия: ОБСЕ начала расследование трагического инцидента

ОБСЕ начала расследование трагического инцидента с подрывом патрульного автомобиля СММ. Миссия ожидает содействия всех заинтересованных сторон в этой работе. Об этом заявил генеральный секретарь организации Ламберто Заньер.

По его словам, за безопасность наблюдателей ОБСЕ несут ответственность "все стороны", миссия должна пользоваться полной поддержкой, все должны защищать наблюдателей от опасности.

Заньер подчеркнул, что шокирован этим первым случаем гибели члена СММ во время выполнения служебного задания.

По последним данным, в результате подрыва автомобиля ОБСЕ 1 член миссии погиб, 2 - пострадали. Уточнена информация и относительно их гражданства.

Как сообщил заместитель главы ОБСЕ Александр Хуг, погибший член миссии - гражданин США. Двое раненых наблюдателя - из Германии и Чехии.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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