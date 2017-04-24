По состоянию на 7:00 24 апреля, централизованное электроснабжение прифронтовой Авдеевки восстановлено частично, подключено около 15% города (осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2 часа). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что объекты социально-бытовой сферы, которые не имеют собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГСЧС (привлечено 9 генераторов различной мощности).
Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме, вода населению подается в обычном графике.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- Авдеевка обеспечена электроснабжением на 15%, веерные отключения происходят каждые 2 часа
Рубрика: Новости Донбасса
24-04-2017, 09:37
Просмотров: 344
Комментариев: 0
Авдеевка обеспечена электроснабжением на 15%, веерные отключения происходят каждые 2 часа
По состоянию на 7:00 24 апреля, централизованное электроснабжение прифронтовой Авдеевки восстановлено частично, подключено около 15% города (осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2 часа). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
В Донецкой области посчитали официальных миллионеров
Задекларировались 8 человек
В Авдеевку вернули свет, но электричество подают по графику
Пока применяются веерные отключения
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»