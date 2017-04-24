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Рубрика: Новости Донбасса
24-04-2017, 09:37
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Авдеевка обеспечена электроснабжением на 15%, веерные отключения происходят каждые 2 часа

По состоянию на 7:00 24 апреля, централизованное электроснабжение прифронтовой Авдеевки восстановлено частично, подключено около 15% города (осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2 часа). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что объекты социально-бытовой сферы, которые не имеют собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГСЧС (привлечено 9 генераторов различной мощности).

Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме, вода населению подается в обычном графике.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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