vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 2016 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
24-04-2017, 09:58
Просмотров: 351
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе спасатели вызволяли кошку: за спасением наблюдала толпа людей

Вечером, 23 апреля, в Службу спасения «101» поступила необычная просьба: жители ул. М. Грушевского, что в Центральном районе, просили снять кошку, которая залезла на дерево и не могла самостоятельно слезть.

Спасатели не оставили животное в беде и выехали по указанному адресу. С помощью автолестницы они вызволили кошку.

"Несмотря на сильный дождь и сумерки, жители расположенных рядом домов собрались, чтобы понаблюдать за спасением несчастного животного. Люди выразили спасателям искреннюю благодарность за то, что они вовремя отреагировали на просьбу о помощи", - отметили в ГСЧС.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе на проезжей части нашли замерзшего ребенка

Полуторагодовалый мальчик убежал из дома


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»