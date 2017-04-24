В Мариуполе спасатели вызволяли кошку: за спасением наблюдала толпа людей

Вечером, 23 апреля, в Службу спасения «101» поступила необычная просьба: жители ул. М. Грушевского, что в Центральном районе, просили снять кошку, которая залезла на дерево и не могла самостоятельно слезть.



Спасатели не оставили животное в беде и выехали по указанному адресу. С помощью автолестницы они вызволили кошку.

"Несмотря на сильный дождь и сумерки, жители расположенных рядом домов собрались, чтобы понаблюдать за спасением несчастного животного. Люди выразили спасателям искреннюю благодарность за то, что они вовремя отреагировали на просьбу о помощи", - отметили в ГСЧС.