Педофил, напавший на 11-летнюю школьницу в Мариуполе, арестован на два месяца

Как вы относитесь к безвизовому режиму Украины с ЕС? Уже давно жду - с безвизом я смогу без проблем ездить в другие страны Безвиз практически ничего не изменит. Если разобраться в "подводных камнях" - все не так и радужно Мне все равно - у меня нет денег на поездки