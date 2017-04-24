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Рубрика: Новости Мариуполя
24-04-2017, 10:15
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Педофил, напавший на 11-летнюю школьницу в Мариуполе, арестован на два месяца

Как уже писали "Мариупольские новости" ранее, 19 апреля местный житель изнасиловал в подъезде 11-летнюю девочку. Через некоторое время после совершенного преступления его задержали работники полиции.

Мариупольская местная прокуратура №2 обратилась в суд с ходатайством об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде содержания под стражей. Орджоникидзевский районный суд города поддержал ходатайство. Согласно решению, педофил арестован на 2 месяца и будет дожидаться суда в СИЗО.

Досудебное расследование продолжается. Максимальное наказание по статье, которую инкриминируют преступнику, - до 15 лет лишения свободы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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