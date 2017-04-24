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Рубрика: Новости Донбасса
24-04-2017, 10:34
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Позиции противников в зоне АТО ищет новый украинский беспилотник

Украинские военные в зоне проведения АТО используют уникальный беспилотник «Spectator-M». О применении отечественного БПЛА рассказали бойцы одной из механизированных бригад, которая держит оборону на Луганском направлении.

Военные отмечают, что беспилотник проходит этап опытной эксплуатации, но результаты его использования уже впечатляют. К примеру, с его помощью украинские бойцы уже не раз выявляли позиции и технику противника.

Отмечается, что радиус действия этого летательного аппарата 30 километров, при этом максимальная высота полета 2 000 метров, а скорость 120 км/ч. Сами разведчики добавляют, что запускается он хорошо, в воздухе беспилотник не видно, садится без проблем. Однако, если к полету претензий нет, то по словам военных, камера еще оставляет желать лучшего. Улучшенная камера позволит ему летать с большей результативностью.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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