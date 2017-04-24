Продукты дорожают, люди «затягивают пояса», а Кабмин не хочет возвращать контроль над ценами

С 1 октября 2016 постановлением Кабмина был запущен в действие пилотный проект по отмене государственного регулирования цен. Их отпустили в «свободное плавание». Стоимость продуктов питания стала расти, и к сегодняшнему времени подорожал 21 продукт из так называемого социального списка, в который входят в целом 23 позиции.



В частности, как изменились цены на еду за полгода, с 30 сентября 2016 по 30 марта 2017 года, проанализировала Ассоциация поставщиков торговых сетей.



Согласно полученным данным, существенно подскочили вверх цены на масло сливочное - на 31 грн. за килограмм (или 28%), мягкий сыр - почти 18 грн. (или 24%), говядину - около 13 грн. (или 15%) и сметану 10,5 грн. (или 31%). Так, на 30 марта 2017, по данным Госстата, средняя стоимость масла сливочного составляла 141,6 грн за килограмм, мягкого сыра - 90,6 грн., говядины - 96 грн. и сметаны - 43,8 грн.



За шесть месяцев социальные сорта белого и черного хлеба подорожали почти на 1,5 грн. (или 14%) и составляют соответственно 11,9 грн. и 11,6 грн.

На 20% подорожал и картофель.



За полгода более чем на 2 гривны повысились цены на вареные колбасы - почти 5 грн. за килограмм (8%), свинину - 4,3 грн. (6%), молоко - 3,6 грн. (28%), сахар - 2,7 грн. (20%), гречку - 2,2 грн. (8%) и сало - 2 грн. (6%). Теперь средняя цена колбасы составляет 63,3 грн. за килограмм, свинины - 76 грн., молока - 16,6 грн., сахара - 16,5 грн., гречневой крупы - 29,4 грн. и сала - 40,3 грн.



Из перечня подешевели только куриные яйца и лук - соответственно на 2,3 грн. (или 16%) и 1,1 грн (25%). На сегодня средняя цена на яйца I-II категории составляет 12,6 грн. за десяток, а на лук - 3,6 грн. за килограмм.



Люди вынужденно стали экономить: кто-то меньше стал покупать, а некоторые и вовсе отказываются от ряда продуктов, заменяя их более доступной по цене альтернативой.



Тем временем в Кабмине экспериментом по отмене госрегулирования цен довольны, и возвращать контроль над ними правительство не хочет.