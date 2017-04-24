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Prizma


Рубрика: Ценное мнение
24-04-2017, 11:23
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Принцип избранности

Способен ли один человек быть верным и преданным другому до конца? Порой, этот вопрос становится краеугольным камнем для многолетних семей, отношения в которых, казалось бы, должны строиться на доверии и честности. Но, к сожалению, то ли привязанность и трепетные чувства не вечны, то ли человеческая природа – не быть однолюбом. Увы, но измены и предательство – не редкое явление среди мужчин и женщин.

Что вообще такое полигамия и моногамия? Научно доказанное явление либо вымышленное прикрытие для собственных похождений?

В живой природе такое явление как полигамия встречается куда чаще. Однако даже среди простейших живых существ встречаются виды, по настоящему преданные своим партнерам.

У людей все гораздо сложнее. Принцип многоженства для многих стран мира и ряда национальностей является нормой. И в таких семьях женская участь – воспринимать как данность наличие равноправных по статусу жен у своего мужчины.

Однако, несмотря на иной семейный уклад в отношении пар на европейском континенте, испытание верностью также проходит не каждый. Вместе с тем, чувства – чувствами, но и со статистикой не поспоришь. Численный состав мужчин и женщин заметно разнится в сторону последних.

Это ли значит, что в ближайшем будущем человечеству предстоит пересмотреть свой взгляд на взаимоотношение полов? Как считаете вы?


ОПРОС

Можно ли, на ваш взгляд, оправдать неверность полигамией?

Списать свои «грешки» можно на все, просто нужно уметь быть честным и верным
Полигамия – это научно доказанный факт, здесь ничего не сделаешь
К сожалению, чувства – не вечны, измены – это следствие их угасания
Мне чужды эти понятия, мне нужен только один человек в отношениях

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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