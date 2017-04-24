Принцип избранности

Способен ли один человек быть верным и преданным другому до конца? Порой, этот вопрос становится краеугольным камнем для многолетних семей, отношения в которых, казалось бы, должны строиться на доверии и честности. Но, к сожалению, то ли привязанность и трепетные чувства не вечны, то ли человеческая природа – не быть однолюбом. Увы, но измены и предательство – не редкое явление среди мужчин и женщин.

Что вообще такое полигамия и моногамия? Научно доказанное явление либо вымышленное прикрытие для собственных похождений?



В живой природе такое явление как полигамия встречается куда чаще. Однако даже среди простейших живых существ встречаются виды, по настоящему преданные своим партнерам.

У людей все гораздо сложнее. Принцип многоженства для многих стран мира и ряда национальностей является нормой. И в таких семьях женская участь – воспринимать как данность наличие равноправных по статусу жен у своего мужчины.

Однако, несмотря на иной семейный уклад в отношении пар на европейском континенте, испытание верностью также проходит не каждый. Вместе с тем, чувства – чувствами, но и со статистикой не поспоришь. Численный состав мужчин и женщин заметно разнится в сторону последних.

Это ли значит, что в ближайшем будущем человечеству предстоит пересмотреть свой взгляд на взаимоотношение полов? Как считаете вы?