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Рубрика: Новости Мариуполя
24-04-2017, 11:56
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Мариуполь заливает дождь: за сутки выпала почти месячная норма осадков

В минувшие выходные Мариуполь накрыл дождь. За сутки выпало 22,4 мм осадков, а ведь месячная норма для апреля составляет 38 мм.

Как отметили в Мариупольской гидрометеорологической обсерватории, город приблизился к критической отметке. Ведь показатели, превышающие 15 мм, уже считаются опасным явлением.

Сегодня с утра дождь в городе продолжился. По прогнозам синоптиков, он будет лить в течение дня и только завтра осадки отступят.

В аварийно-водолазной службе Мариупольского городского совета сообщили, что пока ситуация стабильная. Мелкие подтопления вовремя устранили, это было в поселке Гавань. Больших подтоплений не наблюдается, так как ливневки, расчищенные еще осенью, справляются с потоком воды. Спасатели постоянно мониторят ситуацию.

Городской общественный транспорт также работает без перебоев.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»